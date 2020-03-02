Тестировщик на сайте WP

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки159 просмотров
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Нужен тестировщик на сайте WP. 

Нужно проверить несколько сайтов (правильно ли сделаны правки)

4 года назад
swdesign16
Артур 
37 летПольша
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва