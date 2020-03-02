Тестировщик на сайте WP

Есть сайт на WordPress перед началом загрузки есть задержка в 1.1 секунду. Вот скрин [url=https://prnt.sc/ra7cn2]https://prnt.sc/ra7cn2[/url] . Необходимо сократить время хотя бы до 05. Найти код который тянет вниз, переписать его, найти решение альтернативное. Скорее всего ...