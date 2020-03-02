Всё укажу при выборе исполнителя. Нужно поработать с базой данной данной cms. Скину исполнителю ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен тестировщик на сайте WP.
Нужно проверить несколько сайтов (правильно ли сделаны правки)
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