Правки CMS Wordpress

Есть сайт на WordPress перед началом загрузки есть задержка в 1.1 секунду. Вот скрин https://prnt.sc/ra7cn2 . Необходимо сократить время хотя бы до 05. Найти код который тянет

вниз, переписать его, найти решение альтернативное. Скорее всего надо

будет оптимизировать запросы к базе данных есть медленные запросы

которые тянут много.

Задачи:

1) ускорить работу сайта

2) Необходимо интегрировать Кэширование на сайт, можно взять один из

популярных плагинов, но надо учесть что надо будет в коде править так

что бы определенные куски на сайте не кэшировались как баланс, время ,

избранное, сообщение (сколько новых и т д). ВАЖНО тут не просто надо

установить и стандартные настройки сделать это не работает. Надо именно

настроить в коде так что бы определенные куски кода не кэшировались.

Кандидат должен уметь программировать код , а не только устанавливать плагины.