Доработка сайта спецтехники

Добрый день. Требуется сделать доработки на сайте спецтехники. Движок wordpress.

1. Проверить архитектуру рубрик и засписей на сайте. При необходимости удалить дублирующиеся рублики, но с сохранением всех записей. Так же нужно добавить новые рубрики:

- Автогидроподъёмники КАМАЗ;

- Автогидроподъёмники марки NOVAS;

2. Сейчас на сайте и марки кранов и марки вышек находятся в одном блоке "производителей кранов" prnt.sc/qydzv0. Их надо разделить таким образом, что бы в категории Автогидроподъёмники в этом блоке были только марки вышек, а в категории Краны-манипуляторы только марки кранов.

Марки вышек:

- ВИПО

- DASAN

- NOVAS

Марки кранов:

- FASSI

- KANGLIM

- PALFINGER

- TAURUS

- HOTOMI

3. Сейчас блок "производителей кранов" prnt.sc/qydzv0 – это ссылки на страницы. Мы хотим сделать его фильтром, сохранив прежний смысл. Функционал фильтра будет обговариваться отдельно в зависимости от существующих модулей для сайта. Пожелания к работе фильтра:

- фильтровать автомобили нужно будет только по моделям крана либо вышки;

- нужно, что бы фильтрация и отображение нужных автомобилей происходило на одной странице сайта, без перехода.

- в категории автогидроподъёмников фильтр должен показывать только производителей вышек, а в категории кранов-манипуляторов только производителей кранов;

- должна быть возможность самостоятельно добавлять новых производителей в нужные категории;

4. Ссылки в левом вертикальном меню нужно сделать активными для перехода на страницу категории. prnt.sc/q2ovrt При этом нужно сохранить функцию раскрывания подкатегорий с марками шасси prnt.sc/q2owfm

5. Во все карточки товара в раздел "технические характеристики" нужно добавить вкладку "гарантия".