Доработка сайта спецтехники

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки287 просмотров
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Добрый день. Требуется сделать доработки на сайте спецтехники. Движок wordpress. 

1. Проверить архитектуру рубрик и засписей на сайте. При необходимости удалить дублирующиеся рублики, но с сохранением всех записей. Так же нужно добавить новые рубрики:  

- Автогидроподъёмники КАМАЗ; 

- Автогидроподъёмники марки NOVAS; 

2. Сейчас на сайте и марки кранов и марки вышек находятся в одном блоке "производителей кранов" prnt.sc/qydzv0. Их надо разделить таким образом, что бы в категории Автогидроподъёмники в этом блоке были только марки вышек, а в категории Краны-манипуляторы только марки кранов. 

Марки вышек: 

- ВИПО 

- DASAN 

- NOVAS 

Марки кранов: 

- FASSI 

- KANGLIM 

- PALFINGER 

- TAURUS 

- HOTOMI 

3. Сейчас  блок  "производителей кранов" prnt.sc/qydzv0 – это ссылки на страницы. Мы хотим сделать его фильтром, сохранив прежний смысл. Функционал фильтра будет обговариваться отдельно в зависимости от существующих модулей для сайта. Пожелания к работе фильтра: 

- фильтровать автомобили нужно будет только по моделям крана либо вышки; 

- нужно, что бы фильтрация и отображение нужных автомобилей происходило на одной странице сайта, без перехода. 

- в категории автогидроподъёмников фильтр должен показывать только производителей вышек, а в категории кранов-манипуляторов только производителей кранов; 

- должна быть возможность самостоятельно добавлять новых производителей в нужные категории; 

4. Ссылки в левом вертикальном меню нужно сделать активными для перехода на страницу категории. prnt.sc/q2ovrt При этом нужно сохранить функцию раскрывания подкатегорий с марками шасси prnt.sc/q2owfm 

5. Во все карточки товара в раздел "технические характеристики" нужно добавить вкладку "гарантия".  

4 года назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
karbivskij2
Роман 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$75
1 день
Большое спасибо Роману, за быструю и качественную работу. Требовалось разработать фильтр на php. На фрилансе называли 200$ и более за проект. С Романом сумели договориться на 75$ и я получил то, что хотел. Будем с ним и дальше продолжать работу над нашим сайтом. Человек адекватный, советую.
Отличный заказчик. Приятно работать с таким человеком. Работой доволен.
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