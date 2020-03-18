Доработка сайта спецтехники

Добрый день. Необходимо доработать плагин интеграции сайтов на joomla (Joomshopping, Virtuemart) с сервисом emailtools.ru: 1) добавить два новых трека 2) исправить ошибки, которые выдаёт JED Checker Ошибки и трекеры в https://docs.google.com/document/d/1ASdHjgI7MX4mMQQdTmLpXNAVHESsXwtCkYW-xHJKL-c/edit?usp=sharing Текущий плагин в прикреплении, он добавляет первые 6 пунктов из общего ...
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Добрый день. Требуется сделать доработки на сайте спецтехники. Движок wordpress.
1. Проверить архитектуру рубрик и засписей на сайте. При необходимости удалить дублирующиеся рублики, но с сохранением всех записей. Так же нужно добавить новые рубрики:
- Автогидроподъёмники КАМАЗ;
- Автогидроподъёмники марки NOVAS;
2. Сейчас на сайте и марки кранов и марки вышек находятся в одном блоке "производителей кранов" prnt.sc/qydzv0. Их надо разделить таким образом, что бы в категории Автогидроподъёмники в этом блоке были только марки вышек, а в категории Краны-манипуляторы только марки кранов.
Марки вышек:
- ВИПО
- DASAN
- NOVAS
Марки кранов:
- FASSI
- KANGLIM
- PALFINGER
- TAURUS
- HOTOMI
3. Сейчас блок "производителей кранов" prnt.sc/qydzv0 – это ссылки на страницы. Мы хотим сделать его фильтром, сохранив прежний смысл. Функционал фильтра будет обговариваться отдельно в зависимости от существующих модулей для сайта. Пожелания к работе фильтра:
- фильтровать автомобили нужно будет только по моделям крана либо вышки;
- нужно, что бы фильтрация и отображение нужных автомобилей происходило на одной странице сайта, без перехода.
- в категории автогидроподъёмников фильтр должен показывать только производителей вышек, а в категории кранов-манипуляторов только производителей кранов;
- должна быть возможность самостоятельно добавлять новых производителей в нужные категории;
4. Ссылки в левом вертикальном меню нужно сделать активными для перехода на страницу категории. prnt.sc/q2ovrt При этом нужно сохранить функцию раскрывания подкатегорий с марками шасси prnt.sc/q2owfm
5. Во все карточки товара в раздел "технические характеристики" нужно добавить вкладку "гарантия".
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