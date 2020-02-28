Аналог сайта на CMS Wordpress

еобходимо сделать аналог шаблона для CMS Wordpress на основе сайта https://clck.ru/MKANW.

Что нужно:

1. Сайт с такими страницами:

- Главная https://pdalife.info/devices

- Рубрики https://pdalife.info/devices/phones (Товары добавляются в рамках простых записей Wordpress)

- Страница полной записи https://pdalife.info/realme-xt-13087.html (Фото, характеристики добавляются с использованием произвольных полей через плагин Advanced Custom Fields), отзывыв/комментарии как у источника (http://prntscr.com/r957f2, с таким же блоками вывода отзыва в характеристики http://prntscr.com/r958aj). Фильтры устройств http://prntscr.com/r95bn1 можно сделать на основе произвольных рубрик, каждый тип фильтра отдельная рубрика.

- Страница сравнения устройств http://prntscr.com/r959a2

2. Личный кабинет. Можно использовать готовое решение с какой-либо другой темы WP.

- Возможно добавить страницу с девайсом в избранное

- В настройках профиля возможность выбрать свое устройство на основе записей http://prntscr.com/r95ag8

Не нужно:

http://prntscr.com/r95b4e

http://prntscr.com/r95ch8

http://prntscr.com/r95cul