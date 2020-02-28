Поправить способы доставки на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки269 просмотров
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всем привет

есть глюки в способах доставки в корзине

при оформлении заказа возникают проблемы в блоке доставка, а именно: выбираем, например, курьер. заполняем все остальное, заказ отправляется, но выбранный способ доставки меняется чаще всего на «почта россии», иногда бывает так, что кроме «почта россии» больше ничего не получается выбрать. 

напишите примерную стоимость решения проблемы и сколько времени вам потребуется.

WordPress
4 года назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад