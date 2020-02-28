Настроить сайт фриланса

Необходимо интегрировать сайт на MODx revo с системой IDENT, dent-it.ru. Интегрируется расписание врачей и заявки через форму. Мануалы Интеграция заявок: http://help.dent-it.ru/help/-integraczii-v-ident-onlajn-zapis Интеграция расписания: http://help.dent-it.ru/help/etapy-vnedreniya-ident Логика работы компонента Загружать и выгружать данные IDENT может как через БД, так и через HTTP запросы. Предпочтительным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен начинающий программист, который за отзыв и небольшую плату (на данный момент бюджет небольшой) настроит сайт фриланса под мои требования.
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