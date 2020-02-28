Настроить сайт фриланса

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок206 просмотров
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нужен начинающий программист, который за отзыв и небольшую плату (на данный момент бюджет небольшой) настроит сайт фриланса под мои требования. 

4 года назад
ivan2017
Иван 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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