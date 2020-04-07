Поставить верстку сайта на Worpdress

ТЗ по сайту https://docs.google.com/document/d/1AW8u3ZuwXykTkuAf256SxukasaxxpwyesxsxL-gyd-s/edit?usp=sharing

Пожалуйста ознакомьтесь.

Сроки очень поджимают. Часть работы нужно показать до понедельника. Закончить работу в течении след. недели.

Нужен специалист, который действительно будет работать над проектом не отвлекаясь на другие. Каждый день будет на связи в рабочее время и сможет демонстрировать что сделано. Оплата может быть как сдельная за проект, так и в конце дня за сделанный объем работы.