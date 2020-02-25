Изучение и миграция проекта на Drupal

Добрый день!

СРОЧНО ищем drupal-разработчика. Задача заключается в следующем: есть проект на предварительный осмотр https://github.com/linnovate/openideal , здесь код и инструкции на Drupal 7.

После установки он примерно закрывает такой функционал и внешний вид: https://demo.openidealapp.com/ или такой: http://openideal-demo.dz2.linnovate.net/

Стоит задачи развернуть это, изучить и предварительно спланировать миграцию на Drupal 8 этого продукта.