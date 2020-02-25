Изучение и миграция проекта на Drupal

Требуется оплачиваемый совет, какими средствами или плагинами возможно было бы создать на WordPress форму для заполнения, в которой был бы интегрирован калькулятор, подсчитывающий стоимость заказа в зависимости от количества дней и других факторов, после чего ...
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Добрый день!
СРОЧНО ищем drupal-разработчика. Задача заключается в следующем: есть проект на предварительный осмотр https://github.com/linnovate/openideal , здесь код и инструкции на Drupal 7.
После установки он примерно закрывает такой функционал и внешний вид: https://demo.openidealapp.com/ или такой: http://openideal-demo.dz2.linnovate.net/
Стоит задачи развернуть это, изучить и предварительно спланировать миграцию на Drupal 8 этого продукта.
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