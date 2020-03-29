Установить готовый шаблон сайта на WP

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок206 просмотров
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Доброго времени суток! 

Требуется натянуть на WP купленный шаблон, немного изменив структуру, заменить иконки, иллюстрации (подобрать), текста (имеются). 

Дедлайн короткий. 

Бюджет разумный.

Только люди с опытом, отзывами на данной площадке. 

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4 года назад
guest_15803288320566
4 года в сервисе
Был
3 года назад