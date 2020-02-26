Дописать дополнительную функцию в Битрикс

Нужно дописать дополнительную функцию, которая при создании нового покупателя в Битрикс будет автоматически отправлять e-mail и ФИО этого пользователя в базу созданного аккаунта в UniSender.

Создание покупателя происходит пока исключительно через админку битрикса.

Нашли вот такое http://code.matveevs.ru/cms/bitrix/unisender-api-bitrix/

Судя по коду, это близко к нашей задаче, но нам нужна именно автоматическая отправка по факту создания пользователя, а не полная выгрузка по требованию.

Стоимость предлагайте.