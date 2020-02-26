Дописать дополнительную функцию в Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки187 просмотров
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Нужно дописать дополнительную функцию, которая при создании нового покупателя в Битрикс будет автоматически отправлять e-mail и ФИО этого пользователя в базу созданного аккаунта в UniSender.

Создание покупателя происходит пока исключительно через админку битрикса.

Нашли вот такое http://code.matveevs.ru/cms/bitrix/unisender-api-bitrix/

Судя по коду, это близко к нашей задаче, но нам нужна именно автоматическая отправка по факту создания пользователя, а не полная выгрузка по требованию.

Стоимость предлагайте.

4 года назад
TatyanaKot
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
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1 день
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