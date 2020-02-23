Парсинг товаров с Яндекс Маркет в CMS Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки165 просмотров
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Ищем исполнителя, который проконсультирует и имеет опыт парсинга товаров с Яндекс Маркета.

Задача спарсить товары определенных рубрик на сайт под управлением CMS Wordpress, в записи с заполнением произвольных полей.

WordPress
4 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад