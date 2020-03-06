Работа с wordpress, вёрстка страниц.

$47
Системы управления (CMS)Завершен24 заявки380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вёрстка страниц на wordpress. Сверстать нужно адаптивно и отзывчиво. 

WordPress
4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$47
1 день
Влад отличный специалист. Быстро реагирует на уточнения по задачам. Выполнение задач в сроки. Грамотное решение задач.
Работаем не в первый раз, все отлично. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Довести до ума сайт на OPENCART PRO 2.3

    $20

    Сайт работает [url=https://kumdang-2.kz/]https://kumdang-2.kz/[/url] Куплен и установлен модуль Opncart pro. есть проблемы с отображением некоторых модулей.  1. Создать бэкап сайт и Базы данных перед началом работы. 2. Восстановить работу модуля отображающий статьи в верхнем меню.  Пропало управление в админке.  3. Установлен ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести сайт с instantcms 1 на instantcms 2

    Перенести сайт с instantcms 1 на instantcms 2, с учетом всех данных. Есть старый сайт: [url=https://privozilla.kiev.ua/]https://privozilla.kiev.ua/[/url] Нужно сначала создать его новую версию на тестовом поддомене. Перенести все данные. (записи, отзывы, пользователей, данные рейтингов и мульти рейтингов)

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Восстановить сайт на движке Ukoz

    Добрый день Злоумышленники убили 5 моих сайтов на Юкозе. Бэкапов нет. Вижу в админке, что есть материалы, статьи, новости. Убили только шаблоны, таблицы стилей и т.д. То есть сама БД, новости, статьи, текста сохранились. Но на сайте ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Битрикс

    На сайте битрикс необлоходимо сделать форму регистрации.  И чтобы после регистрации клиенту выводился раздел сайта (какой именно я покажу)

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт на ModX

    Приветствую! Необходимо доработать сайт на MODX Revo. Текущие задачи: - замена шапки - изменение шаблонов страниц - фильтрация: работа с простым фильтром [url=http://1site.brandstore.ru/portfolio1/]http://1site.brandstore.ru/portfolio1/[/url] - Сделать сортировку по разделам: Seoproject, DesignProject сразу после шапки - [url=https://take.ms/CFy1Y]https://take.ms/CFy1Y[/url] Шаблон карточки "Seoproject" [url=http://1site.brandstore.ru/portfolio1/seo-projects/seoproject-1/]http://1site.brandstore.ru/portfolio1/seo-projects/seoproject-1/[/url] - заменить блок шапки на [url=http://1site.brandstore.ru/o-kompanii/]http://1site.brandstore.ru/o-kompanii/[/url] (берем код от ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад