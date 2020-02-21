Доработать сайт на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки261 просмотр
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Приветствую!

Необходимо доработать сайт на MODX Revo.

Текущие задачи:

- замена шапки

- изменение шаблонов страниц

- фильтрация: работа с простым фильтром

http://1site.brandstore.ru/portfolio1/

- Сделать сортировку по разделам: Seoproject, DesignProject сразу после шапки - https://take.ms/CFy1Y

Шаблон карточки "Seoproject" http://1site.brandstore.ru/portfolio1/seo-projects/seoproject-1/

- заменить блок шапки на http://1site.brandstore.ru/o-kompanii/ (берем код от сюда) 

- Хлебные крошки переместить https://take.ms/GmI4D 

- Удалить "Понравилось" https://take.ms/Z9usq

- Блок "Другиие проекты"

  - выводить по 4 карточки. Рандомный вывод.

MODX
4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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