Перевести сайт с битрикса на вордпресс

Приветствую! Есть сайт-новостник на движке битрикс tuday.ru, около 30 000 статей, нужно перевести его полностью на движок вордпресс. Предлагайте свои цены и сроки, проект срочный.

Смотрите, по итогу:

1. Переезжаем с битрикса на wordpress

2. Контент (статьи) переносим полностью

3. Дизайн тоже переносим, можно в общих чертах, меньше чем через месяц мы сменим тему на другую (тема уже есть).

4. Функционал вроде курсов валют, виджетов табло и прочее - ничего это не нужно переносить.

В с вязи с этим, задача упростилась, сколько будет цена, как быстро сможете сделать и когда готовы начать?