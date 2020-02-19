Доработки WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки660 просмотров
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Здравствуйте. Нужно сделать доработки

сайт mirdobra.tv/

Последняя новость отображается первой на главной странице

Создала запись, а она не отображается http://mirdobra.tv/2020/02/19/test1/

Формат картинок оптимизировать под 16:9

Приверы вёрстки

https://sitv.ru/

https://ria.ru/20200130/1564049561.html

На главной странице

В шапке: логотип, кнопки социальных сетей, вход, основное меню.

Спойлер с главными новостями 5 шт.

ТЗ полное  приложила

WordPress
4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв