Доработки сайта на Битрикс

$78
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка177 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ ниже, все обсудили в скайпе

4 года назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
klogachev
Кузьма 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$78
3 дня
Кузьма выполнил все что требовалось и в сроки. Рекомендую и сам продолжу сотрудничество по другим проектам.
Хороший заказчик. Предоставил доступы. Прислал ТЗ. Своевременная оплата.