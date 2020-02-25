Натянуть на joomla

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки268 просмотров
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Натянуть app72.ru на cms joomla. Оплата после принятия работы на вашем хосте

Joomla
4 года назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
karbivskij2
Роман 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$50
3 дня
Работа сделана. Спасибо. Рекомендую.
Хороший заказчик. Платит вовремя. Работой доволен.