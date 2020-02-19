Здравствуйте, ув. фрилансеры! Есть готовая тема Wordpress (BlogStyle). Необходимо внести изменения в файл темы отвечающий за вывод последних записей на главной странице и изменить представление последних записей. Сейчас последние опубликованные записи выводятся в один ряд одна ...
Реализация на битрикс коллекционных товаров через категории
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализация на битрикс коллекционных товаров через категории, коллекции (категории) должны участвовать в фильтре. Более подробно в ЛС или мессенджер. ЦМС битрикс. Оставляйте заявки. Возможно нужно будет созвониться голосом.
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