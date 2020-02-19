Реализация на битрикс коллекционных товаров через категории

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реализация на битрикс коллекционных товаров через категории, коллекции (категории) должны участвовать в фильтре. Более подробно в ЛС или мессенджер. ЦМС битрикс. Оставляйте заявки. Возможно нужно будет созвониться голосом.

4 года назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад