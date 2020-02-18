Извлечь комментарии из Wordpress темы

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки240 просмотров
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Имеется тема для CMS Wordpress - https://clck.ru/MEniC

У данной темы такая форма комментариев http://prntscr.com/r48ej1 http://prntscr.com/r48elh 

Необходимо скрипт комментариев извлечь от темы и интегрировать в нашу, без лишних строк кода.

WordPress
4 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад