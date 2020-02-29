1. нужно на сайте [url=http://mir-slv.ru/]http://mir-slv.ru/[/url] загрузить 3. так же нужно сделать чтобы при клики на категорию открывались сразу все товары и категории в ней [url=https://prnt.sc/r3xh9z]https://prnt.sc/r3xh9z[/url] 4. еще есть пару задач. нужны модули вы недавно смотрели и с этим товаром часто покупают. и показывать ...
Настройка сайта на основе шаблона Wordpress
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