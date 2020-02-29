Настройка сайта на основе шаблона Wordpress

$150
Системы управления (CMS)Завершен13 заявок225 просмотров
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Ищу специалиста, который сможет сделать сайт на основе купленного шаблона, согласно ТЗ. 

WordPress
4 года назад
Fibanacho
Дмитрий 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$150
3 дня
WMZ
Отличный специалист! Большой объем работы был проделан очень быстро и без лишних вопросов. Очень рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата в срок и обратная связь на высоте! Рекомендую к сотрудничеству.