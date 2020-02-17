Перенос верстки карточки товара на wordpress

$16
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки186 просмотров
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Нужно перенести дизайн карточки товара с сайта https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/sukhoy-korm-sobaki/large-breed-korm-suhoy-dlya-sobak-krupnyh-porod-kurica.html?offer=43265 на сайт https://zoolavkamsk.ru/product/adult-large-breed-suhoj-korm-dlya-vzroslih-sobak-krupnih-i-gigantskih-porod-s-kuricej/ Файл с ТЗ прилогаю, в нем список задач и текст переписки с некоторыми деталями по работе.

Стоимость около 1000р. Жду Ваших заявок

WordPress
4 года назад
weter_ghetto
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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