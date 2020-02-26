Создать сайт на базе CMS Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен13 заявок390 просмотров
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Доброго дня. Нужно сделать сайт на Wordpress. 

https://www.figma.com/file/8d6051Oi69zVzOOpsTv3Xt/Lifehelp-WEB?node-id=2200%3A0

Примечания:

- При заполнении форм, в футере Lifehelp, Inc. - не кликабельно.

- Кнопка NEXT должна быть задизейблена, пока не будут заполнены все поля.

- Должна быть возможность аттачить (добавлять) несколько файлов.

- На 4 степе (категории). Основные категории (обязательное поле). Others - необязательно

- На 5 степе. Последний вопрос про историю арестов не обязательный.

WordPress
4 года назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$150
7 дней
WMZ
Отличная работа. Все четко. Рекомендую
Прекрасный заказчик! Быстрая коммуникация и оплата. Рекомендую!
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$300
7 дней
Отзыв недоступен.
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