Добавить в обработчик доп хук в ContactForm WP

$5
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки244 просмотра
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Отправка форм на сайте осуществляется с помощью плагина ContactForm (сайт на WP).

Задача: помимо письма нужно еще отправлять номер телефона на адрес (урл укажу позже) из заявки (методом POST с параметром phone=[номер телефона из формы]

4 года назад
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
Отличный исполнитель! Все качественно и в сроки. Коммуникация - на высоте!
Пунктуальность, вежливость и ответственность - золотые качества, которые есть у Инны. Приятно иметь дело.