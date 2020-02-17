Ищу программиста, кто работает на Wordpress для совершенствования сайта primarifinance.ru Нужно будет разработать раздел с информацией по вкладам, актуализировать продукты, сделать отдельный раздел с инвест портфелями (Макетов пока нет), а также внести мелкие изменения.
Добавить в обработчик доп хук в ContactForm WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отправка форм на сайте осуществляется с помощью плагина ContactForm (сайт на WP).
Задача: помимо письма нужно еще отправлять номер телефона на адрес (урл укажу позже) из заявки (методом POST с параметром phone=[номер телефона из формы]
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