Исправить ошибки в админке на сайте под управлением OC Store

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки208 просмотров
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После внесения изменений на сайте под управлением СMS OC Store возникли ошибки в админке. 

Нужно их исправить и заодно проверить другие разделы на работоспособность.  Есть доступ только по ssh и к админке.  Оплата строго яндекс-деньги или Paypal 

Пожалуйтста, заявки только от тех, кто эту cms знает. 

4 года назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$7
1 день
Выбирая исполнителя, всегда читаю отзывы о нем по выполненным работам. Так вот, Алексей полностью соответствует тому, где пишут приятные слова о быстро выполненной работе и качестве. Проблема на сайте была выявлена и устранена в прямом смысле за 5 минут. Восхищён! Теперь знаю, к кому обращаться при необходимости.
Рад был поработать с Олегом! Понятное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!