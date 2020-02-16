Исправить ошибки в админке на сайте под управлением OC Store

После внесения изменений на сайте под управлением СMS OC Store возникли ошибки в админке.

Нужно их исправить и заодно проверить другие разделы на работоспособность. Есть доступ только по ssh и к админке. Оплата строго яндекс-деньги или Paypal

Пожалуйтста, заявки только от тех, кто эту cms знает.