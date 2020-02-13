Конструктор адресных табличек на WP

Всем доброго времени суток! Необходим разработчик на OpenCart с углубленными знаниями системы, потому что допиливать функционал придется вручную (если есть готовые модули - тоже здорово). Основные моменты проекта следующие. - Есть сайт, сделан на 30%, сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать конструктор адресных табличек (пример https://azbukadekor.ru/catalog/tovary_dlya_doma/house_signs/ ) для сайта на WP вместо раздела https://igla.media/product-category/adresnye-tablichki/
шаблоны можно передрать или же взять с других сайтов
итог чтоб был конструктор и по итогу выбора приходил заказ сформированного товара..
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