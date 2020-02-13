Конструктор адресных табличек на WP

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать конструктор адресных табличек (пример https://azbukadekor.ru/catalog/tovary_dlya_doma/house_signs/ ) для сайта на WP вместо раздела https://igla.media/product-category/adresnye-tablichki/ 

шаблоны можно передрать или же взять с других сайтов

итог чтоб был конструктор и по итогу выбора приходил заказ сформированного товара..

4 года назад
Neron4ik
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад