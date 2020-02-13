Конструктор адресных табличек на WP

Нужно данный сайт http://bit.ly/37kfMfX перенести на Opencart 3 и сделать ряд правок по сайту которые согласуем огласите ваш бюджет и сроки Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам Заранее говорю спасибо вам за ваш ...