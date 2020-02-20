Оптимизация сайта по ТЗ, для програмиста

есть 3 страницы Главная Блог Статья Блога нужно натянуть верстку на Wordpress пишите в отклике слово натяжка пишите примерные цены и сроки
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