Оптимизация сайта по ТЗ, для програмиста

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки247 просмотров
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ТЗ в приложении

4 года назад
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
viktor1432
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$100
1 день
Хороший исполнитель. Рекомендую. Выполнил задания без лишних вопросов.
Отличный заказчик!!никаких проблем. Коммуникация 1000%