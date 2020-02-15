Поправки сделать по сайту CMS Bitrix

Добрый день, если есть знания WordPress, то свяжитесь со мной. Нам нужно заново разработать сайт. Хотим новый сайт сделать на WordPress. Шаблом выберем вместе с вами. Сайт на 2х языках (с последующим вариантом добавлять языки), тексты и ...