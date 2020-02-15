Поправки сделать по сайту CMS Bitrix

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки181 просмотр
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Поправки сделать по сайту CMS Bitrix  https://docs.google.com/document/d/1L8zJ2JHKRhxZrx_4iejF4YHUYqsSOLP97ZUxIIgtfgk/edit?usp=sharing

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
AlexBrand
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Отличный программист! Сделал все четко, быстро, справился без каких-либо сложностей. Приятный в общении, все объясняет и дает полезные советы. Очень благодарен за оперативность )))) Буду работать с ним дальше ))) От меня лично рекомендую данного человека.
Всё круто. Полностью доволен заказчиком. Антон умеет подать задачу чётко и понятно. Активно участвует во всех процессах, если того требует ситуация. Понравилось сотрудничать. Однозначно рекомендую!
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