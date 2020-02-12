Винницкий адрес

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки149 просмотров
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Здравствуйте.

Мне нужен сайт для SMM-агенства, состоящий из 5ти однотипных страниц:

Главная + 4 страницы (для каждой услуги отдельно).

Все страницы статичные, без всяких наворотов. Только одна форма для отправки сообщения нам.

Я взялся делать сайт на Вордпрессе (я не айтишник) - у меня получается долго,

а хочется запустить его побыстрее, так что нужно вмешательство спеца (или хотя-бы дилетанта)

Требования сайту:

1. Адаптивность под любое разрешение экрана (в принципе, сам шаблон уже адаптивный, но может понадобится что-то поправить)

2. Быстрая скорость загрузки с мобильных устройств

3. Короткие и точные заголовки на страницах, чтоб цепляло клиентов и совпадало с поисковыми запросами (базовая SEO-оптимизация)

4. Простой, не броский дизайн, чтоб подчёркивал текст и посыл сайта.

5. Форма отправления контакта с возможностью отправить несколько контактов

6. Установить необходимые счётчики на сайт.

С сайтом можно ознакомиться тут http://zobasmm.com.ua/

Бюджет не большой. Я думаю, что человек, знающий Wordpress справится за день-два.

Важно!!!

Господа разработчики, очень прошу вас не отправлять шаблонных писем типа:

"ознакомился, готов приступить"

Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить (хотя бы примерно) и сроки.

Работаю только через безопасную сделку, т.к. впервые связываюсь с фрилансерами и боюсь))

4 года назад
guest_15815148725056
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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