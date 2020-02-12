Винницкий адрес

Задача: сделать страницу в WordPress дать рекомендации по улучшению и упрощению использования конструктора под WP. Требуются: Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор ...
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Здравствуйте.
Мне нужен сайт для SMM-агенства, состоящий из 5ти однотипных страниц:
Главная + 4 страницы (для каждой услуги отдельно).
Все страницы статичные, без всяких наворотов. Только одна форма для отправки сообщения нам.
Я взялся делать сайт на Вордпрессе (я не айтишник) - у меня получается долго,
а хочется запустить его побыстрее, так что нужно вмешательство спеца (или хотя-бы дилетанта)
Требования сайту:
1. Адаптивность под любое разрешение экрана (в принципе, сам шаблон уже адаптивный, но может понадобится что-то поправить)
2. Быстрая скорость загрузки с мобильных устройств
3. Короткие и точные заголовки на страницах, чтоб цепляло клиентов и совпадало с поисковыми запросами (базовая SEO-оптимизация)
4. Простой, не броский дизайн, чтоб подчёркивал текст и посыл сайта.
5. Форма отправления контакта с возможностью отправить несколько контактов
6. Установить необходимые счётчики на сайт.
С сайтом можно ознакомиться тут http://zobasmm.com.ua/
Бюджет не большой. Я думаю, что человек, знающий Wordpress справится за день-два.
Важно!!!
Господа разработчики, очень прошу вас не отправлять шаблонных писем типа:
"ознакомился, готов приступить"
Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить (хотя бы примерно) и сроки.
Работаю только через безопасную сделку, т.к. впервые связываюсь с фрилансерами и боюсь))
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