Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры. Нам нужно внедрить БЛОГ на нашем сайте разработанном на bitrix 1c, для продвижения сайта и компании. Во вложении мы прикрепили документ с правками.
Перенос сайта с HTML на Wordpress: Этап 2-й (перенос макета)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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