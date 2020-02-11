Требуется программист по wordpress.

Есть сайт написанный на wordpress.

Требуется добавить раздел для клиентов!

У нас пользователей-клиентов около 100.

У каждого будет логин и пароль.

Пользователь входит на сайт и видит список своих заявок.

Регистрация/ восстановление пароля не нужны. Наш сотрудник все пароли и логины раздает.

Исходник - экселевская таблица.

К пользователю привязывается одно или несколько значений из столбца "клиент" таблицы исходник.

И в форме вывода пользователю отображаются все строки таблицы "Исходник" где в столбце "клиент" есть привязанные к нему значения. Исходник обновляется ежедневно 1-2 раза.