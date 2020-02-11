Требуется программист по wordpress.

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки235 просмотров
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Есть сайт написанный на wordpress.

Требуется добавить раздел для клиентов!

У нас пользователей-клиентов около 100.  

У каждого будет логин и пароль. 

Пользователь входит на сайт и видит список своих заявок.

Регистрация/ восстановление пароля не нужны. Наш сотрудник все пароли и логины раздает.

Исходник - экселевская таблица.

К пользователю привязывается одно или несколько значений из столбца "клиент" таблицы исходник. 

И в форме вывода пользователю отображаются все строки таблицы "Исходник" где в столбце "клиент" есть привязанные к нему значения. Исходник обновляется ежедневно 1-2 раза.

WordPress
4 года назад
crosby
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад