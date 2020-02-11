Решить проблему на bitrix. 

Собственно суть вопроса в заголовке. Есть сайт на Wordpress, на одной из категорий работает поиск на Sphinx. Нужно добавить фильтрацию поисковой строки, чтобы нельзя было прокидывать HTML. [b]Пример[/b]: https://site.ru/category/search?keyword=%22%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%281%29%3E Проект только для опытных исполнителей с отзывами. Пишите сроки и стоимость!