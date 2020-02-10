Добавить фильтрацию HTML на строку поиска Sphinx в Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки162 просмотра
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Собственно суть вопроса в заголовке.

Есть сайт на Wordpress, на одной из категорий работает поиск на Sphinx. 

Нужно добавить фильтрацию поисковой строки, чтобы нельзя было прокидывать HTML.

Пример:

https://site.ru/category/search?keyword=%22%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%281%29%3E

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WordPressHTML
4 года назад
klimenok
Николай 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад