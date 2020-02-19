Перенос сайта с HTML на Wordpress: Этап 1-й (перенос контента)

$78
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок159 просмотров
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Этап 1-й . Парсинг и перенос контента сайта на Wordpress. 

WordPressHTML
4 года назад
mikeproject
Михаил 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
4 года назад
$78
5 дней
WMZ
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую!