Сделать прикрепление файлов в форме на сайте Wordpress

$10
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок157 просмотров
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Есть сайт на Wordpress - всё работает, всё устраивает.

Единственное - форма обратной связи не отправляет прикрепленные файлы.

Сама форма на js, сверстана, всё ок. Нужно "прикрутить" отправку прикрепленных файлов.

WordPress
4 года назад
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад