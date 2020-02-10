Нужно построить логическую цепочку между платформами Thinkific, SimplyBook и Zoom с помощью Zapier. Работа срочная
Сделать прикрепление файлов в форме на сайте Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress - всё работает, всё устраивает.
Единственное - форма обратной связи не отправляет прикрепленные файлы.
Сама форма на js, сверстана, всё ок. Нужно "прикрутить" отправку прикрепленных файлов.
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