При заполнении сайта новым товаром возникает проблема. Точнее, это даже не проблема, а ситуация, в которой вокруг картинки создается очень некрасивая черная рамка. Это происходит в том случае, когда мы картинку подписываем. Вот пример картинки: [url=http://finist-mebel.ru/nedorogo/]http://finist-mebel.ru/nedorogo/[/url] Вот пример страницы ...
Требуется настроить модуль парсер для киносайта CMS DLE
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Требуется настроить модуль парсер для киносайта.
А так же дальнейшую настройку.
сам сайт http://filmsvonline.com
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