Вопрос к знатокам Битрикс (нужна консультация)

При заполнении сайта новым товаром возникает проблема.

Точнее, это даже не проблема, а ситуация, в которой вокруг картинки создается очень некрасивая черная рамка.

Это происходит в том случае, когда мы картинку подписываем.

Вот пример картинки: http://finist-mebel.ru/nedorogo/

Вот пример страницы с такими картинками: http://finist-mebel.ru/catalog/kukhni/modulnaya-kukhnya-kerulen-mdf-1500-3000mm/

Вот видео, на котором видно как это происходит: https://www.youtube.com/watch?v=Q4c3Gcq6YGw&index=2&list=PLNViPQ5IqFLeJk4zfUros8QxbGYJPcuze

Мы не смогли найти элементов управления этим процессом.

Хотелось бы как-то по-другому оформлять, потому что с черными рамками:

- во-первых, очень некрасиво.

- во-вторых, рамка "съедает" часть изображения.

Хотелось бы, чтобы картинка оставалась как есть, а подпись была снизу.

Нужен специалист, хорошо знающий Битрикс, который нас проконсультирует по этому вопросу.

Для нас предпочтительно:

Описание настроек + скриншоты, понятные для неискушенного пользователя.

Своё обращение начните с цены.

...