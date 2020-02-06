Специалист в Opencart / настроить модуль скидки

сейчас установлен модуль где есть возможность выставить скидку для определённого бренда или категории для сайта, надо сделать возможным задавать интервал по времени/дню недели и чтобы в этот заданный интервал скидка еще и попадала на площадки через yml.

Мне надо например с 18 до 8.00 в будние и на все выходные скидки чтобы тянулись на площадки через Yml а не только были видны для пользователей сайта.

В откликах просьба указать цену и сроки