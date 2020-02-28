Правки MODx по сайтам, верстка элементов дизайна

Добрый день.

Есть несколько сайтов на MODx, по которым требуются разноплановые работы. Я размещаю объявление об одном проекте, но он включает в себя работу по разным сайтам, работа разного характера, основное укажу здесь, технические детали подробнее дам уже непосредственно перед работой.

Нужен человек, кто разбирается в MODx, и может верстать шаблоны под него, а также элементы дизайна (меню, функционал и проч).

Какая нужна помощь:

1. Правки мета-тэгов: title, description, keywods. Обновить на 5 страницах.

2. Работа с xml картой сайта: удалить некоторые строки, сделать xml-карту изображений для сайта paliha14.ru.

3. Настройка микроразметки сайта: исправить ошибки, которые отображаются в Google Webmsater. Дам доступ и покажу уже все детальнее исполнителю.

4. Верстка меню.

На сайте m-beer.ru меню в шапке выглядит таким образом: https://prnt.sc/qykjuq

Нужно сверстать вот такой шаблон, разместить его на сайте: https://prnt.sc/qykjkg

Шаблон есть в PSD.

5. Верстка страницы "Врачи" на сайте bembivet.ru:

Сейчас так: https://prnt.sc/qykodd

Нужно сделать вот так: https://prnt.sc/qykop6

Макет PSD есть.