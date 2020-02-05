Правки сайта Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Провели аудит сайта и нужны правки (Битрикс).

ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1JqC--rpKK-MEKp4WuTXYU24Rxs1aNdREEzMHeOkBnZk/edit?usp=sharing

Оцените работу и сроки исполнения. 

Пожалуйста, не пишите "Готов", "Сделаю" и т.д.

Помогите мне выбрать именно вас! Дайте немного больше информации о вашем опыте.

Спасибо!

4 года назад
zebys
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад