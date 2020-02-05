Доработка сайта на WP

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки204 просмотра
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установить счетчик на вебинар, исправить верстку и вывод меню

4 года назад
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
fortavey
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
1 день
ОГО!!!! Нечто невероятно быстрое! Спасибо, все сделал. Подсказал . решил именно так как хотели!
Все отлично. Рекомендую