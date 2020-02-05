Доработка сайта на WP

День добрый. Нужно перенести сайт на вордпресс на конструкторе elementor. Будет предоставлен сайт для наполнения, и сайт с которого нужно будет сделан перенос. - Перенос всех элементов блоков (без меню и футера) - Грамотное оформление под мобильную версию (соблюдение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
установить счетчик на вебинар, исправить верстку и вывод меню
- Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на wordpress+woccommerce, который продает повышение Лиги Легенд. Готовые решения с минимальной доработкой приветствуются.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Для сайта на опенкарт в главном меню нужно сделать выпадающее меню с 3-я подпунктами, по аналогии с другими пунктами меню (это будут 3 страницы с текстом и фото): 1) Страница с текстом и фото, форма (Поля: ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Поставить яндекс-карты на вордпрессСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо внести на сайт правки по ТЗ от SEO специалиста. [url=https://docs.google.com/document/d/1YgphMbm9zWBNDMxZNI_1DYLfKNZOjC3UO2kEBgnH0Xs/edit?usp=sharing]Ссылка на ТЗ [/url]Жду оценку по срокам и стоимости.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Очень часто требуется человек для наполения и редактирования шаблона adult на движке Dle, Исправление ошибок html, [b]Внутренняя оптимизация сайта[/b]. Все шаблоны простые по 10-20 категорий нужна подготовка для ПССистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на движке wordpress + woocommerce. Что нужно сделать? 1. Редизайн калькулятора на woocommerce 2. Расширить функционал По запросу отправлю домен своего сайта и сайта с уже реализованным функционалом и оформлением, который также на wordpress + woocommerceСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен программист для работы на Битриксе. Установить сайт на хостинг с последующими доработками. Укажите вашу цену за час работы и, желательно, ссылки на проекты, которые выполняли в Битриксе.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно взять готовый сайт, созданный на какой-то самописной системе или фреймворке и перенести на WordPress. Верстка, дизайн остаются теми же, меняется только платформа. По структуре - 2 меню. 1. Меню категорий, 5 штук. 1.1. Каждая категория имеет не ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад