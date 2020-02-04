Консультация по разработке сайта в WordPress и Joomla в конструкторе

Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров,

использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla.

Задача:

сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и

дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.

Процесс:

Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Требуются:

Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования

конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных.

Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

Обязательно:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Предоставляем :

Доступ в админку WordPress или Joomla на выбор, а также ссылку на плагин

конструкора. Все инсталяции проводятся на нашей стороне. Мы предоставим

более детальную информацию по скайп или имейл.