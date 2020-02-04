Перенести сайт на ВордПресс - Elementor Pro

День добрый.

Нужно перенести сайт на вордпресс на конструкторе elementor.

Будет предоставлен сайт для наполнения, и сайт с которого нужно будет сделан перенос.

- Перенос всех элементов блоков (без меню и футера)

- Грамотное оформление под мобильную версию (соблюдение полей и отступов)

- Визуальное оформление переносимого сайта нужно будет изменить

Сайт с которого нужно перенести скину в личку.

Также можете указать ваши предложения по цене.