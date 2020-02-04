Перенести сайт на ВордПресс - Elementor Pro

$10
Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок1035 просмотров
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День добрый. 

Нужно перенести сайт на вордпресс на конструкторе elementor.

Будет предоставлен сайт для наполнения, и сайт с которого нужно будет сделан перенос.

- Перенос всех элементов блоков (без меню и футера) 

- Грамотное оформление под мобильную версию (соблюдение полей и отступов)

- Визуальное оформление переносимого сайта нужно будет изменить

Сайт с которого нужно перенести скину в личку.

Также можете указать ваши предложения по цене.

4 года назад
mslevkin
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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