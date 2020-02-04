Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция ...
Установить сайт на хостинг с последующими доработками
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Нужен программист для работы на Битриксе. Установить сайт на хостинг с последующими доработками. Укажите вашу цену за час работы и, желательно, ссылки на проекты, которые выполняли в Битриксе.
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