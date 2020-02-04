Перенести сайт с самописной системы на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок235 просмотров
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Нужно взять готовый сайт, созданный на какой-то самописной системе или фреймворке и перенести на WordPress. Верстка, дизайн остаются теми же, меняется только платформа.

По структуре - 2 меню.

1. Меню категорий, 5 штук.

1.1. Каждая категория имеет не больше 6 подкатегорий. (По сути названия подкатегории повторяются, для всех категорий. Контент разный.)

1.2. У каждой категории есть N записей, у каждой свое к-во.

2. Меню страниц,

- 4 страницы в меню.

Важно! Меню категорий и меню страниц дублируются в футере. По сути одинаковы, отличается дизайн.

3. Страница с результатами поиска

4. Страницы с формам, 2 штуки.

- обратной связи

- подписки на новости.

Есть 3 ключевых шаблона:

1. Главная

2. Обычные страницы

3. Страницы со списками

Обычные страницы, 2 типа:

Тип 1: из этого шаблона состоит подавляющее к-во страниц на сайте.

- http://web-storona.com/velo2wp/template_page.html

Тип 2: ничем не отличается от Типа 1, кроме Виджета подкатегорий.

- http://web-storona.com/velo2wp/template_page_t_2.html

Важно! Виджет подкатегорий, имеет набор пиктограм соответствует к-ву подкатегорий, макс 6 штук. Может иметь меньше пиктограм/подкатегорий, если категория, имеет меньшее к-во подкатегорий.

Страницы со списками, 3 типа:

Тип 1: Полностью похожа на "Обычную страницу", Тип 1, только в место контента список: картинка, заголовок статьи, описание статьи.

- http://web-storona.com/velo2wp/template_list.html

Важно! Результаты поиска используют тот же шаблон.

Тип 2: полностью похожа на Тип 1, добавляются

- http://web-storona.com/velo2wp/template_list_t_2.html

добавились: дата и пагинация (постраничный вывод новостей)

Тип 3: Полностью похожа на "Обычную страницу", Тип 1, имеет свою верстку и дизайн списка

- http://web-storona.com/velo2wp/template_list_t_3.html

Главная страница, полностью соответствует шаблону "Обычной страницы"

- http://web-storona.com/velo2wp/template_main.html

кроме внутренностей/наполнения.

Имеет спискок из:

- статей, подкатегорий. (В каждом элементе списка есть название подкатегории)

- новостей на сайте (в элементе списка, есть название "Новости")

Элементы списка меняются в произвольном порядке.

Виджеты

Между шапкой и хлебными крошками присутствует слайдер из заголовков последних новостей/статей, которые по умолчанию листаются.

Важно! В цену нужно указать, стоимость работ по настройке структуры описанной выше и учесть, что надо добавить столько контента в эту структуру, что бы можно было протестировать списки, обычную страницу, списки на главной, пагинацию (постраничный вывод) в новостях.

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Будет приветствоваться: Опыт оценки задачи по проектно и/или в часах.

Все работы будут вестись через Redmine проект менеджер и удобные месенджеры, предпочительно Telegram, Skype.

Ожидается, что первый заказ, будет оформлен weblancer.net, и проведены по всей процедуре сайта weblancer.net, с возможностью взаимного формирования отзывов по работе.

Ориентируемся на длительное сотрудничество. Возможность созвониться по телефону, Skype, Telegram`у.

P.S. Просьба отвечать пользователям с Украины, для удобства взаиморасчетов. Студиям не беспокоить.

WordPress
4 года назад
web-storona
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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