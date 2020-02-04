Приглашаем разработчиков сайтов в WordPress и Joomla, веб-дизайнеров и вебмастеров, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Процесс: Skype конференция ...
Перенести сайт с самописной системы на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно взять готовый сайт, созданный на какой-то самописной системе или фреймворке и перенести на WordPress. Верстка, дизайн остаются теми же, меняется только платформа.
По структуре - 2 меню.
1. Меню категорий, 5 штук.
1.1. Каждая категория имеет не больше 6 подкатегорий. (По сути названия подкатегории повторяются, для всех категорий. Контент разный.)
1.2. У каждой категории есть N записей, у каждой свое к-во.
2. Меню страниц,
- 4 страницы в меню.
Важно! Меню категорий и меню страниц дублируются в футере. По сути одинаковы, отличается дизайн.
3. Страница с результатами поиска
4. Страницы с формам, 2 штуки.
- обратной связи
- подписки на новости.
Есть 3 ключевых шаблона:
1. Главная
2. Обычные страницы
3. Страницы со списками
Обычные страницы, 2 типа:
Тип 1: из этого шаблона состоит подавляющее к-во страниц на сайте.
- http://web-storona.com/velo2wp/template_page.html
Тип 2: ничем не отличается от Типа 1, кроме Виджета подкатегорий.
- http://web-storona.com/velo2wp/template_page_t_2.html
Важно! Виджет подкатегорий, имеет набор пиктограм соответствует к-ву подкатегорий, макс 6 штук. Может иметь меньше пиктограм/подкатегорий, если категория, имеет меньшее к-во подкатегорий.
Страницы со списками, 3 типа:
Тип 1: Полностью похожа на "Обычную страницу", Тип 1, только в место контента список: картинка, заголовок статьи, описание статьи.
- http://web-storona.com/velo2wp/template_list.html
Важно! Результаты поиска используют тот же шаблон.
Тип 2: полностью похожа на Тип 1, добавляются
- http://web-storona.com/velo2wp/template_list_t_2.html
добавились: дата и пагинация (постраничный вывод новостей)
Тип 3: Полностью похожа на "Обычную страницу", Тип 1, имеет свою верстку и дизайн списка
- http://web-storona.com/velo2wp/template_list_t_3.html
Главная страница, полностью соответствует шаблону "Обычной страницы"
- http://web-storona.com/velo2wp/template_main.html
кроме внутренностей/наполнения.
Имеет спискок из:
- статей, подкатегорий. (В каждом элементе списка есть название подкатегории)
- новостей на сайте (в элементе списка, есть название "Новости")
Элементы списка меняются в произвольном порядке.
Виджеты
Между шапкой и хлебными крошками присутствует слайдер из заголовков последних новостей/статей, которые по умолчанию листаются.
Важно! В цену нужно указать, стоимость работ по настройке структуры описанной выше и учесть, что надо добавить столько контента в эту структуру, что бы можно было протестировать списки, обычную страницу, списки на главной, пагинацию (постраничный вывод) в новостях.
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Будет приветствоваться: Опыт оценки задачи по проектно и/или в часах.
Все работы будут вестись через Redmine проект менеджер и удобные месенджеры, предпочительно Telegram, Skype.
Ожидается, что первый заказ, будет оформлен weblancer.net, и проведены по всей процедуре сайта weblancer.net, с возможностью взаимного формирования отзывов по работе.
Ориентируемся на длительное сотрудничество. Возможность созвониться по телефону, Skype, Telegram`у.
P.S. Просьба отвечать пользователям с Украины, для удобства взаиморасчетов. Студиям не беспокоить.
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