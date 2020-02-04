Перенос сайта

Требуется собрать Wordpress на основе готовых плагинов. Плагины: Список пользователей с дополнительными полями. Список професионалов ( услуги на дом ) Магазин Блог По итогу WordPress будет админкой для мобильной аппликации. Опыт работы с различными плагинами. Опыт работы с доработкой готовых плагинов
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9 лет назадТребуется один наш сайт полностью, "как есть", перенести на другой домен. Сайт на движке webasyst shop-script. Доступ в админку первого сайта, а также к FTP, естественно, предоставлю.
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