Перенос сайта с HTML на Wordpress

Необходимо перенести сайт с HTML на Wordpress. Изначально он был на WP, но после того как полетел диск на хостинге пришлось выкачивать из Вебархива. Необходимо перенести шаблон, контент, сохранить структуру урл и функционал. На сайте 4000 страниц. Просьба указывать цену и сроки.