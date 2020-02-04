Доработка функционала на Joomla

Есть сайт Joomla3+плагин для Робокассы+RSForms. Функционал уже готов и хорошо работает нужно просто внести изменения в дизайн и дополнить не сложные функции к уже написанной CRM.

Затем нужно сделать Сервис описания рентгенологических снимков по ТЗ на сайте Joomla с нуля. Вкратце: клиент загружает снимки на сайте, затем получает заключение специалиста.