Нужен программист для работы на Битриксе. Установить сайт на хостинг с последующими доработками. Укажите вашу цену за час работы и, желательно, ссылки на проекты, которые выполняли в Битриксе.
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить сервер под нагрузку от интернет-магазина на CMS Prestashop установив или расширения ускоряющие работу интерпретатора PHP и позволяющие использовать современные типы кэширования на стороне сервера. Так же чтобы работало сжатие GZIP при передаче информации посетителю. Плюс ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Семантику собираем сами, объявления составляем сами, картинки находим сами, ключи даем в нормальной читаемой форме. От вас нужно только технически правильное размещение объявлений в рекламные компании. Напишите ваши расценки на работу при таких условиях.Контекстная реклама36 заявокЗакрыт6 лет назад
Обязательны навыки программирования и верстки! Планируется маркетплейс с биржей на шаблоне. Заинтересованы в продолжительном сотрудничестве.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад