Ищу программиста для работы cms Cotonti

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки121 просмотр

Обязательны навыки программирования и верстки! Планируется маркетплейс с биржей на шаблоне. Заинтересованы в продолжительном сотрудничестве. 

6 лет назад
niko_land
Николай 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров