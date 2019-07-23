Верстка Footer (WordPress+Elementor)

Связка: Wordpress + Elementor Pro (+ доп плагины к нему) + WooCommerce

Тема: WooStroid 2

Задача:

Сделать редактируемый из админ-панели, адаптивный footer, посредством функционала WordPress + Elementor (и может где-то еще код написать нужно будет)

Описание задачи:

1. Изображение в состоянии "по умолчанию"

http://prntscr.com/oj0385

*только все элементы по центру

2. Изображение "в открытом состоянии"

http://prntscr.com/oj03pr

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1. при клике на заголовок категории меню, меню плавно полностью открывается и наоборот;

2. в адаптивной версии: три заголовка меню с иконками и разделителями

http://prntscr.com/oj05ub

3. при клике на любую область пункта меню в адаптивной версии, происходит меню "гамбургер" и наоборот

4. PSD и надписи для категорий предоставлю

5. если есть вопросы - пишите в ЛС

6. по итогу должно быть возможным добавлять/удалять/заменять текст/пункты меню/категории меню/изображения в footer без написания кода, инструментами системы и приложения

7. нужно постараться сделать это теми инструментами что, есть, без подключения каких-либо скриптов и без установки доп. приложений

p.s.1. задача достаточно простая, поэтому сроки и цены пишите адекватные

p.s.2. возможно постоянное сотрудничество т.к. один программист на фрилансе свободен очень не часто

p.s.3 наличие портфолио обязательно