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Верстка Footer (WordPress+Elementor)
Связка: Wordpress + Elementor Pro (+ доп плагины к нему) + WooCommerce
Тема: WooStroid 2
Задача:
Сделать редактируемый из админ-панели, адаптивный footer, посредством функционала WordPress + Elementor (и может где-то еще код написать нужно будет)
Описание задачи:
1. Изображение в состоянии "по умолчанию"
*только все элементы по центру
2. Изображение "в открытом состоянии"
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1. при клике на заголовок категории меню, меню плавно полностью открывается и наоборот;
2. в адаптивной версии: три заголовка меню с иконками и разделителями
3. при клике на любую область пункта меню в адаптивной версии, происходит меню "гамбургер" и наоборот
4. PSD и надписи для категорий предоставлю
5. если есть вопросы - пишите в ЛС
6. по итогу должно быть возможным добавлять/удалять/заменять текст/пункты меню/категории меню/изображения в footer без написания кода, инструментами системы и приложения
7. нужно постараться сделать это теми инструментами что, есть, без подключения каких-либо скриптов и без установки доп. приложений
p.s.1. задача достаточно простая, поэтому сроки и цены пишите адекватные
p.s.2. возможно постоянное сотрудничество т.к. один программист на фрилансе свободен очень не часто
p.s.3 наличие портфолио обязательно
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